Ratsherr und Verwaltung sammeln in Bad Lippspringe für Erdbebenopfer

Der Bad Lippspringer Ratsherr Mehmet Ali Yesil und die Stadtverwaltung Bad Lippspringe sammeln gemeinsam Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei.

Hilfsgüter werden in die Türkei geflogen – Stadt richtet Spendenkonto ein

Ein Mitglied eines chinesischen Such- und Rettungsteams sucht nach Überlebenden in den Trümmern. Unter den Tausenden eingestürzten Gebäuden im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind vermutlich noch viele Erdbebenopfer zu befürchten.

Im Burgcasino des Kongresshauses haben sie eine Abgabestelle für Hilfsgüter eingerichtet, die am Freitag, 10. Februar, von 11 bis 18 Uhr und am Samstag, 11. Februar, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet ist.

Benötigt werden neben Medikamenten, Babynahrung, Hygieneartikeln, Decken und Schlafsäcken auch wärmende Kleidungsstücke wie Schals, Handschuhe und Mützen. Darüber hinaus nehmen die Helfer im Kongresshaus wärmende Instant-Getränke wie Kaffeepulver, Teebeutel, Tassensuppen und Ähnliches an.

Ratsherr Mehmet Ali Yesil hat mit der Stadtverwaltung Bad Lippspringe eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei organisiert. Foto: Die Linke

Wichtig sei, dass alle Hilfsgüter in Kartons verpackt und beschriftet im Kongresshaus abgegeben werden, sodass die Pakete noch vor Ort nach Inhalt sortiert werden können, heißt es in einer Mitteilung zu der Spendenaktion.

Am Samstagnachmittag (11. Februar) werden alle Kartons zum Flughafen Paderborn-Lippstadt gebracht, von wo aus sie noch am selben Abend in die Türkei geflogen werden. Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung Bad Lippspringe ein Spendenkonto für die Erdbebenopfer eingerichtet. Die Kontonummer und weitere Informationen zur Spendenaktion gibt es online unter www.bad-lippspringe.de im Bereich Aktuelle Meldungen.