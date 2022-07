Reha-Beratung für pflegende Angehörige

Bad Lippspringe

Mit einem speziellen Angebot unterstützt das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe pflegende Angehörige in der Region. Das Angebot richte sich an alle Interessierten im Kreis Paderborn, die sich in einer Pflegesituation befinden sowie Beratung, Informationen und Hilfestellung benötigen.