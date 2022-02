Bad Lippspringer Rettungswagen rückt 1909 Mal aus

Trägerin der Rettungswache, die vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird, ist der Kreis Paderborn. Und wie immer am Anfang eines jeden Jahres lohnt sich ein Blick in die Statistik. Insgesamt 1909 Rettungsfahrten im vergangenen Jahr – wahrscheinlich wären die Einsatzzahlen in normalen Zeiten noch um einiges höher gewesen, weiß Twielemeier zu berichten. Denn: „Mit der seit zwei Jahren andauernden Corona-Pandemie wurden auch die für Einsatzfahrzeuge geltenden Hygiene- und Desinfektionsvorschriften zusätzlich verschärft. Das bedeutet mehr Aufwand. Und es vergeht mehr Zeit, bis der Rettungswagen wieder einsatzbereit ist“, erklärt Twielemeier. In diesen Fällen konnte das DRK-Team in Bad Lippspringe auf die Unterstützung durch benachbarte Rettungswachen zählen.

