App macht E-Scooter für Blinde sichtbar

Ob man sie gut findet oder nicht: Die Leih-E-Scooter gehören in Paderborn längst zum Stadtbild. Etwa 900 Stück werden derzeit von verschiedenen Firmen angeboten. Begleiterscheinungen sind rücksichtslose Roller-Fahrer, falsch geparkte Fahrzeuge und Unfälle. Das heimische Unternehmen RTB hat eines der Probleme gelöst: Es macht die Roller für Blinde quasi sichtbar.

Christian Baumgart (RTB) testet bei Bolt in Tallinn (Estland) die neue App.

RTB hat eine Handy-App entwickelt, die jetzt in Estland bei der Verleihfirma Bolt getestet wird. Weitere Tests will RTB auch in Paderborn durchführen.