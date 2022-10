Schnitzereien begeistern auf dem Kürbisfestival in Bad Lippspringe

Im Zeichen einer Fantasy-Welt begrüßten auf dem Kürbisfestival im Bad Lippspringer Heilwald zahlreiche Fabelwesen und magische Figuren die Besucher in der Gartenschau. Zwischen Kürbisfiguren im Abbild zauberhafter Charaktere wie Peter Pan, dem Magier Gandalf oder Fabelwesen wie Elfen, Drachen und Phönixen konnten Besucher auch live dabei sein, wie diese entstanden.

Die Künstler Anique Kuizenga und Niall Magee verwandelten zwei der Siegerkürbisse des großen Kürbiswiegens in kürzester Zeit in weitere Fantasiewesen: einen imposanten Ork und ein Abbild der mystischen Medusa.

Die beiden Künstler sind dabei keine Neulinge, weder wenn es um das Kürbisschnitzen noch um einen Besuch in Bad Lippspringe geht: Zum dritten Mal waren die beiden bereits in der Gartenschau zu Besuch und schnitzten neben Kürbisfiguren zuvor bereits Sandskulpturen zurecht.

Die Niederländerin Anique Kuizenga und der Ire Niall Magee reisten dafür zusammen aus dem niederländischen Groningen an. Beide hatten die Kunstschule besucht und blicken auf jeweils etwa 26 Jahre Erfahrung im Schnitzen von Sand, Schnee, Eis und Kürbissen zurück. Das Prinzip sei dabei laut Kuizenga immer dasselbe: „Man muss wegnehmen, was man nicht braucht“, so die Niederländerin.

Niall Magee beim Schnitzen der Medusa. Grundlage ist der 310 Kilogramm schwere Kürbis von Kevin Ratej (Platz 4). Hier mit besonderer Präzision beim „Zahnarztbesuch“. Foto: Kevin Müller

Auf dem Kürbisfestival bot sich das namensgebende Gewächs als Medium bestens an – und so nahmen sich die beiden Künstler am Sonntag von 11 bis 17 Uhr Zeit, die schweren Kürbisse zurechtzuschnitzen und fleißig mit den vielen interessierten Besuchern für Fotos und Fragen zur Verfügung zu stehen.

Als Material verwendete Anique Kuizenga den Siegerkürbis von Luc Vanheuckelom, der stolze 696 Kilogramm auf die Waage brachte und sich somit bestens als Grundlage für das spätere Ork-Gesicht eignete. Niall Magee schnitzte das Gesicht Medusas derweilen in den viertplatzierten Kürbis von Kevin Rataj, der immerhin 310 Kilogramm schwer war.