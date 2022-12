Betrug beim Handel mit Welpen: Schöffengericht verhängt milde Strafe

Dem 45-jährigen Angeklagten waren mehrere schneeweiße Malteser-Welpen angeboten worden. Der Mann nahm das Angebot gerne an, um die Tiere über das Internet weiterzuverkaufen. Um die Verkaufschancen zu erhöhen und seriös zu erscheinen, wollte er potenziellen Interessenten auch ein Muttertier präsentieren. Hierzu holte er sich eine Bekannte aus Paderborn ins Boot. Sie ist Besitzerin einer Mischlingshündin, die dem Erscheinungsbild eines lupenreinen Maltesers sehr nahe kommt.

Und tatsächlich: Insgesamt sechs Frauen ließen sich täuschen und griffen bei dem Angebot zu. Sie zahlten zwischen 1300 und 1900 Euro für die kleinen Hunde. Der Hundenachwuchs, in gutem Zustand und geimpft, war laut Papieren reinrassig.

Während die Käuferinnen, die ausdrücklich keine Hunde aus erbärmlichen osteuropäischen Zuchtfabriken wollten, keinen Verdacht schöpften, tat dies allerdings die Polizei. Ihr waren die Internetanzeigen aufgefallen und verdächtig vorgekommen. So erschienen die Beamten eines Tages bei dem Bad Lippspringer und nahmen eine Durchsuchung vor. Dabei stellten sie 18 Hundewelpen sicher.

Angeklagte räumen Lüge ein

Diese wurden dem 45-Jährigen nach einigen Tagen aber wieder zurückgegeben. Die Veterinärbehörde erkannte keinen zwingenden Grund, dem Hausmann, der durch Hundezucht seine Kasse aufbessert, die Vierbeiner dauerhaft wegzunehmen.

Deutlich geworden war allerdings, dass der Bad Lippspringer und seine 26 Jahre alte Bekannte, die bis zu 20 Prozent der Einnahmen aus den Verkäufen erhielt, die Käuferinnen belogen hatten, was die Herkunft der Welpen betraf. Diesen Vorwurf mussten auch die beiden Angeklagten schließlich eingestehen. Das falsche Muttertier zu präsentieren, räumte auch die Verteidigung der Angeklagten als Fehler ein.

Aber: Auch wenn das Muttertier eine Mischlingshündin war, die sechs Frauen hätten bei ihrem Kauf das erhalten, was sie sich gewünscht hatten: reinrassige Malteser-Welpen. Es hätten auch alle Kundinnen das erworbene Tier behalten.

Das Paderborner Schöffengericht fand am Dienstag, 20. Dezember, in der Verhandlung schließlich zu einem milden Urteil. Der 45-Jährige aus Bad Lippspringe, der bislang nur einmal vor etlichen Jahren mit der Justiz in Konflikt geraten war, erhielt eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Er muss zudem 100 Sozialstunden ableisten. Seine 26-jährige Bekannte aus Paderborn, die bisher nicht aufgefallen war, wurde zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Ihr wurde außerdem auferlegt, 1000 Euro an die Landeskasse zu zahlen.