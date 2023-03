Schützen überreichen ein besonderes Geschenk

Eine Abordnung des Bürgerschützenvereins Bad Lippspringe unter Führung von Oberst Guido Düsing und Königin Andrea Hildmann hat die Kinderklinik St. Louise in Paderborn besucht und eine Spende von 2500 Euro offizell überreicht. „Wir möchten die Klinik ein bisschen dabei unterstützen, den Krankenhausaufenthalt für die kleinen und kleinsten Patienten sowie deren Familien so angenehm wie möglich zu gestalten“, sagte Düsing.

Die Bürgerschützen hatten sich 2022 an der Aktion „Weihnachtslächeln“ beteiligt. Prof. Dr. Friedrich Ebinger verriet bei der Scheckübergabe, wofür das Geld verwendet wird. „Wir wollen ein Venensuchgerät für unsere kleinsten Patienten anschaffen. Das wird leider von der Krankenkasse nicht bezuschusst.“ Der Chefarzt sorgt aber auch dafür, dass der Spaß nicht zu kurz kommt: „Einen Teil des Geldes werden wir natürlich auch in den Besuch der gerade bei den Kindern sehr beliebten Klinik-Clowns investieren.“

Geschäftsführerin Schwester Bernadette M. Putz hatte sich bereits zu Weihnachten, als das Geld überwiesen worden war, schriftlich beim Verein bedankt: „Die Bad Lippspringer Bürgerschützen haben mit ihrer großzügigen Spende nicht nur den kranken Kindern und deren Familien, sondern auch unserem Team der Klinik ein ganz besonderes Geschenk gemacht und ein Lächeln in ihre Gesichter gezaubert.“

Das Krankenhaus versorgt jährlich mehr als 4000 kranke Babys, Kinder und Jugendliche stationär, darunter mehr als 400 Frühgeborene und kranke Neugeborene. „Doch um die schwere Zeit in der Kinderklinik besser bewältigen zu können, brauchen kranke Kinder und ihre Eltern eine kinder- und familienfreundlich gestaltete Klinik, Beschäftigungsmöglichkeiten und entwicklungsfördernde Angebote. Dieses wichtige ,Mehr' können wir nur mit starken Partnern an unserer Seite wie den Bad Lippspringer Bürgerschützen sicherstellen“, betonte Geschäftsführerin Putz.

Die Spende stammt aus dem 1998 unter Führung von Ehrenoberst Franz Jöring gegründeten Schützenfonds, in den die Erlöse des Weihnachtsmarktes und die Sammlungen in den drei Kompanien am Mittwoch vor Schützenfest oder beim traditionellen Schützenfrühstück am Montag fließen. Bis heute konnten so etwa 100.000 Euro zusammengetragen werden. Damit wurden mehr als 30 verschiedene Projekte unterstützt. Außerdem fördern die Kurstadt-Schützen seit 2019 die Freizeitangebote der eigenen Jungschützen.