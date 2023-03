DLRG-Ortsgruppe Bad Lippspringe startet digitale Wassergewöhnung für Kinder

Die Ortsgruppe Bad Lippspringe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) geht neue Wege in der Schwimmausbildung. Sie ist als erste Ortsgruppe in der Region digital in einen Anfängerschwimmkurs gestartet.

Die Schwimmkurse der DLRG Bad Lippspringe wurden von der Coronapandemie stark ausgebremst und die Wartelisten sind noch länger geworden. Laut der Ortsgruppe habe mindestens ein ganzer Jahrgang seit Beginn der Pandemie nicht Schwimmen gelernt. „Allen Kindern nach Wiedereröffnung der Schwimmbäder ein Schwimmangebot zu machen, wird aufgrund mangelnder Wasserfläche eine riesige Herausforderung. Die kostbaren Wasserzeiten müssen also effizienter genutzt werden“, sagt der Vorsitzende Michael Petersen.

Die DLRG-Ortsgruppe hat hierzu im Rahmen einer Kooperation mit dem Unternehmen Nivea eine innovative Idee entwickelt. Sie möchte, dass die Kinder bereits angstfrei zu ihren Schwimmkursen kommen, um so das Schwimmlernangebot zu erhöhen. Dazu gibt das Ausbildungsteam den ersten wichtigen Schritt, die Wassergewöhnung, in die Familien. Einfache Übungen, Spiele und Tipps für zu Hause in der Dusche, Badewanne oder im Garten werden im Online-Training geübt und lassen sich anschließend einfach in den Alltag integrieren. Zusätzlich thematisiert das Team die Bade- und Sonnenregeln.

Lernen mit Übungen und Materialien

Ein erstes Videotreffen richtet sich an die Eltern. Die Übungsleiter und Übungsleiterinnen stellen sich vor, beantworten alle Fragen der Eltern, erklären die Bedeutung der Wassergewöhnung und präsentieren ihr Ausbildungskonzept. Auch Übungen zu den Grundfertigkeiten, Atem-, Tauch- und Körperspannungsübungen werden ausgeführt.

Unterstützt wird das Lernen zu Hause durch eine Vielzahl an Materialien, die alle Kinder vor Kursbeginn bekommen. Pouched Egg, Wasserbombentier, Tauchkartenset, ein Malbuch und ein Memo zu den Bade- und Sonnenregeln, das Heft „Wasser(S)pass“ und ein Wasserball sind nützliche Begleiter des Online-Trainings.

Erster Wassergewöhnungskurs in Bad Lippspringe

Am vergangenen Mittwoch begann dann die Praxis: Die DLRG konnte 16 Kinder zu dem ersten Wassergewöhnungskurs in ihrem wiedereröffneten Lehrschwimmbecken des Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG) einladen. Michael Petersen geht davon aus, dass die Kinder bis zu den Sommerferien wohl ihr Seepferdchen-Abzeichen erhalten. Nähere Informationen und Anmeldungen sind bei Michael Petersen möglich, unter Telefon 05252/931910 oder per E-Mail an [email protected]

Die DLRG-Ortsgruppe Bad Lippspringe wurde 1958 gegründet und zählte zum Jahresbeginn 2023 etwa 420 Mitglieder. Die Kerntätigkeiten und Ausbildungen finden in den Bereichen Anfängerschwimmen, Schwimmen, Rettungsschwimmen, Erste Hilfe, Realistische Unfall- und Notfalldarstellung sowie in der Jugendarbeit statt.