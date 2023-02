Das „Herz“ des Rathauses geht in den Ruhestand

„Ich werde vor die Rathaustür gesetzt.“ Was sich auf den ersten Blick wie ein Hilferuf liest, ist in Wahrheit der nicht ernst gemeinte Anfangssatz einer originellen Einladungskarte. Andrea Schipper, seit Mitte der 1990er Jahre die Sekretärin von vier Bad Lippspringer Stadtdirektoren beziehungsweise Bürgermeistern, hat sich mit dem Monatswechsel in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Bürgermeister Ulrich Lange hat Andrea Schipper nach eigener Aussage nur ungern ziehen lassen. „Wir haben heute das Herz und die Mutter des Rathauses verabschiedet“. Er beschreibt seine Sekretärin als immer gut gelaunt, freundlich, zuverlässig und ebenso als stets fachkompetente Ansprechpartnerin selbst bei schwierigen Fragen. Kam der Chef einmal zeitlich unter Stress, hielt sie ihm den Rücken frei.

Bürgermeister Ulrich Lange ist seit fast zweieinhalb Jahren im Amt: „Vom ersten Tag an habe ich Andrea Schipper als sehr verlässliche Mitarbeiterin schätzen gelernt“. Im Vorzimmer des Bürgermeisters gab sie nicht selten den Rhythmus vor, stimmte Termine mit Mitarbeitern, Bürgern, Behörden und auch der Presse ab, sorgte für eine zeit- wie fristgerechte Korrespondenz und eine 1-A-Aktenführung.

Andrea Schipper stammt ursprünglich aus dem 1000 Seelen-Dorf Hamelspringe bei Bad Münder in Niedersachsen. Von 1972 bis 1975 besuchte sie eine kaufmännische Berufsschule. Gleichzeitig absolvierte sie erfolgreich eine Lehre als Rechtsanwalts- und Notargehilfin.

Verschwiegenheit ist eine ihrer Tugenden

Andrea Schipper ist Mutter von zwei heute erwachsenen Kindern. Mit Ende der Elternzeit wagte sie den beruflichen Neustart. Und der führte sie in den ostwestfälischen Kurort Bad Lippspringe. An der Concordia-Grundschule war Schipper zunächst als Schulsekretärin tätig (ab 1989). Nur zwei Jahre später erweiterte sich ihr Aufgabenbereich als Schreibkraft im Vorzimmer des damaligen Stadtdirektors Heinrich Kohlbrei.1994 folgte der Wechsel in das Schulamt. Seit 1996 war Andrea Schipper Sekretärin und Vertrauensperson von vier Bürgermeistern beziehungsweise Stadtdirektoren – angefangen bei Hans Tofall über Willi Schmidt und Andreas Bee bis hin zu Ulrich Lange.

Hin und wieder gab es Situationen, die ihr diplomatisches Geschick erforderten. So Anfang Juni 2011, als Bad Lippspringe offiziell den Zuschlag für die Landesgartenschau 2017 bekam. Die Bekanntgabe der Gewinner-Stadt war für Mittag in Düsseldorf geplant. Auch Bad Lippspringes seinerzeitiger Bürgermeister Andreas Bee sollte an dem Termin teilnehmen, war bis dahin aber um Stillschweigen gebeten worden. Andrea Schipper gehörte zu den wenigen, die Bee vorab eingeweiht hatte. Während der sich auf den Weg in die Landeshauptstadt machte, klingelte in seinem Vorzimmer das Telefon im Minutentakt. In den meisten Anrufen ging es nur um die eine Frage: Hat sich die Fachjury für Bad Lippspringe entschieden? Andrea Schipper blieb betont einsilbig und verriet nichts. „Ich kann eben gut schweigen“, sagt sie jetzt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Marvin Luthe tritt die Nachfolge im Vorzimmer an

Andrea Schipper freut sich auf den neuen Lebensabschnitt. Als Erstes hat sie gemeinsam mit Ehemann Gunter einen längeren Urlaub geplant: „Wie immer im Februar werden wir der Kälte entfliehen.“ Ihre Nachfolge ist bereits geregelt. Marvin Luthe, der seit mittlerweile zwei Jahren mit und an der Seite von Andrea Schipper gearbeitet hat, wird ab sofort ihre Aufgaben und ihren Arbeitsbereich im Vorzimmer des Bürgermeisters übernehmen.

Andrea Schipper und Ulrich Lange verbindet übrigens ein besonderes Band. Die langjährige Sekretärin arbeitete immerhin seit 1989 für die Stadt Bad Lippspringe. Im selben Jahr wurde der heutige Bürgermeister erstmals in den Bad Lippspringer Stadtrat gewählt. Und der Kreis schließt sich: Ebenfalls im Jahr 1989 erblickte Andrea Schippers Nachfolger Marvin Luthe das Licht der Welt.