Shuttle-Busse fahren zum Waldleuchten in Bad Lippspringe

Um die Parkplatzsituation in der Innenstadt während des Sparkassen-Waldleuchtens zu entspannen und den Besuchern die lästige Suche nach einem Stellplatz zu ersparen, fahren am Oster-Wochenende kostenfreie Shuttle-Busse. Die Stadt Bad Lippspringe hat von Karfreitag, 15. April, bis einschließlich Ostermontag, 18. April, erstmalig einen Park-and-Ride-Service eingerichtet.

Die kostenfreien Shuttle-Busse verkehren an allen vier Tagen halbstündlich zwischen dem Parkplatz Zum Strothebach im Industriegebiet Am Vorderflöß und der Bushaltestelle Ehrenhain am Haupteingang der Gartenschau. Die erste Fahrt vom Parkplatz zum Haupteingang ist jeweils für 18 Uhr angesetzt. Ab diesem Zeitpunkt können die Besucherinnen und Besucher immer zur vollen und zur halben Stunde vom Parkplatz Zum Strothebach zum Waldleuchten in der Gartenschau pendeln.

In umgekehrter Richtung – also vom Haupteingang der Gartenschau zurück zum Parkplatz – fahren die Busse ab 18.15 Uhr ebenfalls zwei Mal stündlich, und zwar immer um viertel nach sowie um viertel vor. Die letzte Rückfahrt zum Parkplatz wird um 23.15 Uhr angeboten. „Durch das neue Park-and-Ride-Angebot ermöglichen wir unseren Besuchern eine entspannte Anreise. Die kostenfreien Shuttle-Busse sind auch während der Sandwelten im Sommer, zum Kürbisfestival im Herbst und zu weiteren Sonderveranstaltungen in der Stadt geplant“, sagt Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann.

Erster Schritt zur neuen Mobilität

Bürgermeister Ulrich Lange sieht den neuen Service als ersten Schritt zur neuen Mobilität in Bad Lippspringe: „Bei der Erarbeitung eines zukunftsorientierten Mobilitätskonzeptes wollen wir auch die bereits vorhandenen Probleme angehen. Dabei ist es unser vorrangiges Ziel, den Verkehr an frequenzstarken Tagen aus der Innenstadt herauszuhalten und damit zu einer Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohner beizutragen.“

Im Zuge dessen ist das Parken auf dem Bad Lippspringer Rathausplatz, das bislang an den Wochenenden möglich war, ab sofort nicht mehr geduldet. Die Stadtverwaltung und die Gartenschau GmbH bitten alle Besucherinnen und Besucher um Beachtung und Verständnis.

Nähere Informationen zum kostenfreien Shuttle-Verkehr, alle Termine für 2022 und einen Stadtplan mit Parkplatz-Tour, die an allen verfügbaren Parkflächen in der Bad Lippspringer Innenstadt vorbeiführt, hat das Stadtmarketing in einem neuen Flyer zusammengestellt. Dieser kann online auf der Homepage www.gartenschau-badlippspringe.de im Bereich Aktuelle Meldungen als PDF heruntergeladen werden und ist in Papierform kostenfrei in der Tourist Information erhältlich.