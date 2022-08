Sommerkonzert an der Burgruine in Bad Lippspringe

Der Männerchor Harmonie startet wieder durch. Nach zweijähriger Corona-Pause laden die Sänger für Sonntag, 28. August, zum Sommerkonzert ein. Beginn ist um 15 Uhr an der Burgruine in Bad Lippspringe.

Malte Brinkmann (links), der erste Vorsitzende vom Männerchor Harmonie, wirbt mit weiteren Vorstandsmitgliedern und Sängern für das Sommerkonzert in Bad Lippspringe.

Unter dem Motto „Wir machen Musik“ präsentiert der Chor die große Bandbreite seines musikalischen Könnens. Für die Veranstaltung hat der Chor Ingo Dickewied, den singenden Bäckermeister aus Lemgo gewinnen können.

Sein breitgefächertes Repertoire reicht von der geistlichen und klassischen Musik bis hin zu aktuellen Schlagern und Top-Hits. Beim Sommerkonzert in Bad Lippspringe lässt Dickewied unvergessliche Lieder seines Idols Udo Jürgens lebendig werden.

Begleiten werden ihn an diesem Nachmittag Peter Kros (Kontrabass), Yukinobu Ishikawa (Drums) und Markus Maurer (E-Piano).

Auf die Zuhörer wartet ein abwechslungsreiches Programm und unterschiedliche Musikrichtungen. So singt die „Harmonie“ unter anderem „Imagine“ von John Lennon und Sebastian Krumbiegels legendären Hit „Ich wär‘ so gerne Millionär“. Aber auch Klassiker wie „Wochenend und Sonnenschein“ oder die „Wiener Walzerklänge“ von Johann Strauß werden zu hören sein. Auch an das leibliche Wohl der Besucher ist gedacht: Bereits ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, aber auch Grillwürstchen und andere Getränke. Der Eintritt ist frei.