Bis zum 6. Februar 2023 war die Welt in der türkischen Stadt Antakya noch in Ordnung. Das schwere Erdbeben (Stärke 7,8) in den frühen Morgenstunden dieses Tages hat vieles verändert. Landesweit sollen 270.000 Gebäude zerstört worden sein, etwa 46.000 Menschen kamen ums Leben. Unter ihnen die Oma von Mehmet Ali Yesil. Der Badestädter Ratsherr ruft jetzt gemeinsam mit der Stadt Bad Lippspringe zu einer Spenden-Aktion zum Kauf von dringend benötigten Wohn-Containern in Antakya auf. Für den 5. Mai plant die Stadt ein Benefizkonzert im Kongresshaus.

Eine Grundschule in Antakya, die durch das Erdbeben zerstört wurde. In Erinnerung an die toten Kinder haben Einwohner Ballons an den Trümmern befestigt.

Das 390.000 Einwohner zählende Antakya (früher Antiochia) ist die Hauptstadt der türkischen Provinz Hatay im südlichen Teil des Landes. „Die Stadt ist reich an Geschichte und religiösen Stätten“, weiß Yesil zu berichten. „Moscheen, Synagogen und christliche Kirchen sind hier einträchtig in direkter Nachbarschaft zu finden.“

Yesil selbst wurde in Deutschland geboren, ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Zurzeit steht er kurz vor dem Abschluss seines Jura-Studiums. Den Kontakt zur Familie in Antakya bezeichnet er als sehr eng. Regelmäßig besuche er seine dort lebenden Verwandten oder unternehme Urlaubsfahrten in die türkische Mittelmeer-Region.

Dass ein großer Teil der Türkei ein hochgradig gefährdetes Erdbeben-Gebiet ist, wusste auch Yesil. „Und doch haben die Nachrichten von der Naturkatastrophe meine Eltern und mich schwer getroffen. Meine Oma mütterlicherseits konnte nur noch tot aus den Trümmern ihres Hauses geborgen werden. Mein Opa erlitt schwerste Verletzungen, musste mehrmals operiert werden, hat aber glücklicherweise überlebt.“

Dreiviertel der Gebäude in Antakya sind zerstört. Immer wieder erreichen Yesil Videofilme und Fotos, die das gewaltige Ausmaß der Katastrophe erahnen lassen. Nach dem ersten Schock stand für den 28-Jährigen fest: „Wir müssen helfen.“ Zusammen mit dem städtischen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und vielen freiwilligen Helfern stellte er binnen weniger Tage eine bemerkenswerte Sachspenden-Aktion auf die Beine. Drei Transporter und ein 7,5-Tonnen-Lastwagen waren nötig, um die vielen Kartons verstauen zu können.

Die Hilfsgüter - wie warme Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente und Babynahrung - wurden zunächst im Burgcasino des Kongresshauses gesammelt und anschließend zum Flughafen Paderborn/Lippstadt gebracht. Yesil zeigt sich sehr dankbar: „Die breite Unterstützung durch die Bad Lippspringe Bevölkerung war und ist beeindruckend.“

Eine zweite Hilfsaktion ist für die kommenden Wochen geplant. Sie soll speziell den bedürftigen Menschen in Antakya zugute kommen, die kein Dach mehr über dem Kopf haben und größtenteils nur in provisorisch hergerichteten Zelten ausharren müssen. Und das bei nächtlichen Temperaturen von regelmäßig deutlich unter Null-Grad.

Statt Sachspenden möchte das Bad Lippspringer Team nun hauptsächlich Geldspenden sammeln, um zum Beispiel vor Ort den Kauf von Wohncontainern (jeweils etwa 4000 Euro teuer) zu finanzieren. Auch Generatoren, Heizstrahler, Feldbetten und Schlafsäcke werden jetzt dringend benötigt. „Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse wird diese wichtige Hilfsaktion auch dieses Mal unterstützen“, betonen Kämmerer Till Kremeyer und der Allgemeine Vertreter Bernd Gehle. Mit im Boot ist ebenfalls das Bad Lippspringer Transportunternehmen Fevzi Ünal.

Aber das ist noch nicht alles: Für den 5. Mai ist ein Benefizkonzert im örtlichen Kongresshaus geplant. Am genauen Ablauf der Veranstaltung wird nach Aussage von Bürgermeister Ulrich Lange aktuell mit Hochdruck gearbeitet. Die Einnahmen sollen ebenfalls den vom Erdbeben betroffenen Menschen in Antakya zugute kommen. „Die türkische Community in Bad Lippspringe hat angeboten, sich mit verschiedenen Verkaufsaktionen an der Veranstaltung zu beteiligen“, sagt Yesil.

Spendenkonto

Ein Spendenkonto ist eingerichtet: Es lautet Stadtkasse Bad Lippspringe, Verwendungszweck: Erdbebenhilfe, BIC: DGPB DE3M XXX, IBAN: DE29 4726 0121 9201 9015 01, VerbundVolksbank OWL eG. Spendenbescheinigungen können auf Wunsch unter folgender E-Mail-Adresse angefordert werden: [email protected].