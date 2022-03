Stadt Bad Lippspringe setzt auf besten Standard

Bad Lippspringe

Die Stadt Bad Lippspringe will bei der Planung von kommunalen Neubauten oder umfangreichen Sanierungen in städtischen Bestandsbauten den besten energetischen Standard umsetzen. Das hat der Stadtrat am Montagabend einstimmig beschlossen. Er folgte damit einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne.

Uwe Hellberg