Stadt Bad Lippspringe und Westfalen-Therme betreiben Freibad gemeinsam

Bad Lippspringe

Am 1. Mai soll das Thermal-Freibad in Bad Lippspringe wieder komplett an den Start gehen – sicherlich zur Freude vieler Schwimm- und Badefreunde. Im Sportausschuss stellte die Verwaltung jetzt einen Entwurf für die künftigen Eintrittspreise vor. An der Preisstruktur soll sich einiges verändern.

Von Klaus Karenfeld