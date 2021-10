Stadtrat wird von 42 auf 38 Sitze verkleinert

CDU bleibt stärkste Fraktion in Bad Lippspringe mit 15 Mandaten – Ulrich Lange löst am 1. November Andreas Bee ab

Coronaschutz hatte auch in der Schützenhalle Vorrang, wo der künftige Bürgermeister Ulrich Lange gewählt hat.

Das sieht der 55-Jährige aber nicht problematisch. „Mir ist das Miteinander wichtig, gemeinsam können wir richtig viel bewegen“, ist der Diplom-Kaufmann überzeugt, der sein Amt am 1. November antritt. Nach einem fairen Wahlkampf hoffe er, dass auch die unterlegenen Kandidaten ihre Ideen einbringen. Sein bestes Ergebnis erzielte Lange im Bezirk 12, Kita Kirsperbaumweg, mit 64,4 Prozent. Ausgerechnet dort ging das Direktmandat an FWG-Fraktionschef Markus Wille (36,8 Prozent).

Auf eine konstruktiv-kritische Begleitung setzen auch die Mitbewerber Marcus Kleinemeyer (SPD) und Martin Krewet (parteilos). „Ulrich Lange muss jetzt liefern und wir werden sehr genau darauf schauen. Gute Ideen werden wir unterstützen“, sagte Verwaltungsfachwirt Kleinemeyer zu. Das blieb Krewet mit Listenplatz drei zwar verwehrt, er kündigte für die Linke aber ebenfalls Aufgeschlossenheit an. Kleinemeyer (36,3 Prozent) und Krewet (17,1 Prozent) erzielten beide ihr bestes Ergebnis in Wahlbezirk 9, Jahn-Turnhalle.

Für das junge Team der FDP kündigt Spitzenkandidat Thomas Lotz an, dass die Liberalen überall dort mitziehen werden, wo es für sie passt. „Ich sehe uns im Rat als Team. In wichtigen Fragen sollten wir an einem Strang ziehen.“

Das beste CDU-Ergebnis holte Fraktionschef Marius Peters im Wahlbezirk 14, Kindergarten Detmolder Straße (47,1 Prozent). Jochen Raschke erzielte mit 27,5 Prozent im Bezirk 5, Schulzentrum Mensa 1, den besten Einzelwert der SPD. Für die Grünen konnte Lena Crummenerl im Bezirk 1, Kindergarten St. Martin, mit 19,7 Prozent jede fünfte Stimme holen.

Als enttäuschend bewerteten die Parteien unisono die geringe Wahlbeteiligung von nur 48,5 Prozent. Am niedrigsten war sie im Wahlbezirk 6, DRK-Kita I, mit 36,1 Prozent, am höchsten im Bezirk 16, Kita Adolph-Kolping II (65,5 Prozent).

Grundsätzlich sei aber trotz der erschwerten Coronabedingungen am Wahltag alles glatt gelaufen und die Technik habe durchgehalten, freute sich Wahlleiter Andreas Bee, der am 31. Oktober nach elf Jahren aus dem Amt des Bürgermeisters ausscheidet. „Ich freue mich auf die verbleibenden sechs Wochen im Amt, aber auch auf die Zeit danach“, sagte er.

Das ist der neue Stadtrat

CD U : Christian Schulte, Georg Nitkowski, Hans Jürgen Schaefer, Sylvia Schubert, Günter Neumann, Markus Wolfram, Barbara Mikus, Bastian Heggemann, Thorsten Klaholt, Uwe Henneken, Dirk Born, Meinolf Linnenbrink, Marius Peters, Ricarda Witte, Johannes Schmand; FWG : Markus Wille, Dr. Erik Ernst, Winfried Bock, Ulrike Köhler, Markus Laufs, Monika Stappert, Claudius Bambeck, Bernhard Göke; SP D : Marcus Kleinemeyer, Kerstin Nitsche, Kurt Süpke, Heinrich Engelbracht, Karl-Josef Rummeny, Michael Nitsche; Grüne : Dr. Gerda Werth, Sascha Gödecke, Lena Crummenerl, Michael Bürger, Norika Creuzmann; FDP : Thomas Lotz, Lukas Lambrecht; Link e: Mehmet Yesil und Katharina Lücke.

Die erste, konstituierende Ratssitzung ist bisher auf den 18. November terminiert.