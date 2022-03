Start in die Freizeitsaison in Bad Lippspringe

Stadtmarketing-Chefin Asli Noyan präsentiert das Gastgeberverzeichnis, die Gartenschau- und Kulturveranstaltungs-Flyer sowie den Veranstaltungskalender. Im Hintergrund ist die neue Hochzeits-Location zu sehen. Da die Burg weiterhin nicht für standesamtliche Trauungen zur Verfügung steht, finden diese demnächst unter einem festlichen Zeltdach in der Gartenschau statt.

Das neue Gastgeberverzeichnis enthält auf 48 Seiten alle Informationen, die ein Urlauber für seinen Aufenthalt in Bad Lippspringe benötigt. Dazu zählen unter anderem die Hotels, Ferienwohnungen und Gästehäuser sowie die zahlreichen Freizeitaktivitäten vor Ort. Darüber hinaus enthält die Broschüre eine Übersicht mit Restaurants und Cafés sowie wichtigen Anlaufstellen in der Stadt.

Der neue Flyer der Gartenschau bietet neben einem hilfreichen Geländeplan auch wertvolle Informationen zu den Attraktionen und Veranstaltungen vor Ort sowie zur Anreise und den Parkmöglichkeiten. Mit dem druckfrischen Kulturveranstaltungs-Flyer bekommen die Leser einen Überblick über alle kostenfreien Konzerte und Lesungen des Jahres. Und der monatliche Veranstaltungskalender liefert eine Übersicht über alle Events, die in Bad Lippspringe stattfinden werden.

Diese und weitere Broschüren sind ab sofort kostenfrei in der Tourist Information erhältlich. Darüber hinaus können sie im Bereich Tourismus unter www.bad-lippspinge.de heruntergeladen werden. Wer möchte, kann sich die Broschüren unter Tel. 05252/ 26260 oder per E-Mail an marketing@bad-lippspringe.de zudem kostenfrei nach Hause bestellen.