Straßenbeleuchtung: Stadt Bad Lippspringe will Energiefresser ersetzen

In Zeiten steigender Gas- und Strompreise setzt die Stadt Bad Lippspringe auf das Prinzip Sparen. So sollen alte Stromfresser wie die Straßenbeleuchtung auf öffentlichen Flächen ausgetauscht und durch neue energiesparende Leuchten ersetzt werden.

Am Freibad und auf dem Parkplatz zur Westfalen-Therme ist der Austausch alter Leuchtkörper geplant.

Konkreten Handlungsbedarf sieht die Stadtverwaltung im weitläufigen Bereich rund um die Gesamtschule und im benachbarten Rosengarten. Die Zahl der Leuchten an beiden Standorten gibt die Bauverwaltung mit zurzeit insgesamt 37 an, 28 davon befinden sich im Altbestand und sollen in absehbarer Zeit ausgetauscht werden. Die Leistungsaufnahme beläuft sich auf immerhin 9528 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr.