TC RW Bad Lippspringe: Auftakt in die Freiluftsaison

„Deutschland spielt Tennis“, die Event-Initiative des Deutschen Tennisbundes nahm der TC Rot-Weiß Bad Lippspringe zum Anlass, in die Freiluftsaison zu starten. Bei bestem Tenniswetter entwickelte sich ein munteres Treiben auf der Anlage am Kurwald.

Verein beteiligt sich an Tennis-Aktionstag

Auf der Tennis-Anlage am Kurwald feierten die Teilnehmer einen gelungenen Start in die Freiluftsaison.

Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene nutzten die Gelegenheit, sich von Vereinstrainer Karsten Bei­neke in Technik und Taktik unterweisen zu lassen. Das Erlernte wurde sofort in Einzel-, Doppel- sowie Mixed-Matches umgesetzt. Dabei ging es an diesem sonnigen Tag jedoch nicht um Sieg und Niederlage.

Besonders viel Spaß hatte der Nachwuchs beim Fußball-Tennis. Kühle Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes rundeten das abwechslungsreiche Event auf der Anlage ab.