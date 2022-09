Torben Ernst aus Bad Lippspringe beendet Fleischerschule in Augsburg als Prüfungsbester

Er ist erst 22 Jahre alt und bereits ein Meister seines Fachs. Der Bad Lippspringer Torben Ernst hat die Prüfung zum Fleischermeister an der Fleischerschule in Augsburg mit der Gesamtnote sehr gut bestanden. Unter den 30 Teilnehmern war er der Prüfungsbeste.

Torben Ernsts beruflicher Weg bis heute war schon früh vorgezeichnet – das berichtet der frisch gebackene Fleischermeister im Gespräch mit dieser Zeitung: „Mir wurde mein späterer Beruf quasi mit in die Wiege gelegt.“ Sein Opa hatte bereits als Fleischer gearbeitet, und drei von dessen vier Söhnen sollten diesem Beispiel folgen. So auch Torben Ernsts Vater, der sich jedoch nach erfolgreicher Meisterprüfung dazu entschied, Berufsschullehrer zu werden und sein Wissen an nachfolgende Generationen weiter zu geben.