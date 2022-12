Trotz klirrender Kälte: In Bad Lippspringe erklingen Weihnachtslieder

Bad Lippspringe

„Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter... “ Diese Zeilen des berühmten Weihnachtsliedes „Kling Glöckchen, klingeling“ passten zur Szenerie: beim offenen Weihnachtssingen in Bad Lippspringe herrschten am Freitagabend so empfindliche Minusgrade, dass die Musiker vom Bläserkreis Senne mit ihren Instrumenten Schutz im Rathaus suchten. Die Ventile der Blasinstrumente hätten sonst einfrieren können.