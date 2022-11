Unfall in Bad Lippspringe: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer und Unfallzeugen

Die Frau stand gegen 19.30 Uhr mit ihrem Fahrrad vor der roten Ampel an der Kreuzung Detmolder Straße/Arminiusstraße, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte sie auf ihr Fahrrad aufsteigen, um die Kreuzung zu überqueren.

„In diesem Moment wurde sie von einem Radfahrer erfasst, welcher widerrechtlich den Gehweg der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Marienloh befuhr“, so die Polizei weiter. Beide Beteiligten stürzten zu Boden. Der Verursacher fragte zunächst, ob alles in Ordnung sei. Als die Frau entgegnete, dass sie die Polizei rufen werde, stieg der Mann auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Marienloh davon.

Durch den Sturz wurde die 59-Jährige am rechten Knie verletzt. An ihrem mitgeführten E-Bike wurde das Display beschädigt.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 28 bis 34 Jahre alt, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, Vollbart, bekleidet mit dunkler Bekleidung und einem schwarzen Basecap.

Mögliche Zeugen sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.