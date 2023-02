Veranstaltung für Firmen aus Bad Lippspringe und Schlangen

Bad Lippspringe/Schlangen

Was kostet eine Photovoltaikanlage, und was bringt sie meinem Unternehmen? Wie kommen die Solarzellen auf das Dach, und wie kann ich den gewonnenen Strom am besten nutzen? Antworten auf diese und ähnliche Fragen bekommen Unternehmen aus Bad Lippspringe und Schlangen am Mittwoch, 1. März, im Kongresshaus Bad Lippspringe.

Von Uwe Hellberg