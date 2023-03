Familienfest, Tag der Hängematte und noch viel mehr

In diesem Jahr stehen in Bad Lippspringe zahlreiche Veranstaltungen in der Gartenschau, im Heilwald und im Arminiuspark auf dem Programm. Den Auftakt markiert „Aktiv und Gesund in BaLi – Familienfest Gesunde Kommune“ am Sonntag, 2. April, teilt die Stadt Bad Lippspringe mit.

Stadt Bad Lippspringe kündigt Veranstaltungen in der Gartenschau, im Heilwald und im Arminiuspark an

Die Stadt Bad Lippspringe hat für dieses Jahr Veranstaltung in der Gartenschau, im Heilwald und im Arminiuspark angekündigt. Unter anderem findet am 20. August erstmals der „Tag der Hängematte“ in der Gartenschau statt (Symbolbild).

An diesem Tag verwandelt sich der weitläufige Arminiuspark in eine große Spiel- und Spaßarena mit abwechslungsreichen Mitmachstationen rund um die Themen Sport, Ernährung und Gesundheit. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf einen mobilen Kletterturm, einen mobilen Spielplatz, ein Volleyballfeld, Bogenschießen, Yoga- und Qigong-Kurse, Hüpfburgen und viele weitere Angebote wie Ernährungsberatungen und Körperfettmessungen freuen.

Darüber hinaus werden an diesem Tag die inklusiven Spielgeräte und die Sportbox im Arminiuspark eingeweiht. Die Gruppe Frank und seine Freunde sowie weitere Musiker sorgen für den passenden musikalischen Rahmen.

Am Sonntag, 18. Juni, dreht sich in der Gartenschau Bad Lippspringe alles um die „Faszination Heilwald“. Die Besucherinnen und Besucher können aus zahlreichen Mitmachangeboten wählen und so die Vorzüge des einzigartigen Heilklimas genießen. Neben Achtsamkeitsspaziergängen, Kinder-Yoga, Klangmeditationen und dem Gebet der Religionen im Glaubensgarten wird es auch die Möglichkeit geben, den Hand- und Fußpfad der Gartenschau unter therapeutischer Anleitung zu erkunden.

80 Hängematten für Besucher

Rund zwei Monate später – am Sonntag, 20. August, – findet erstmals der „Tag der Hängematte“ in der Gartenschau Bad Lippspringe statt. Rund 80 Hängematten laden dazu ein, sich einen Moment zu entspannen und – im wahrsten Sinne des Wortes – die Seele baumeln zu lassen. Baum- und Klangmeditationen, Yoga- und Entspannungs-Angebote sowie heilklimatische Spaziergänge runden das Programm ab. Darüber hinaus sorgt ein DJ in den späten Nachmittagsstunden für stimmungsvolle Musik auf der Waldbühne Adlerwiese.

Zum Jahresende hin planen die Stadt Bad Lippspringe und der Lehrstuhl für Sportmedizin an der Universität Paderborn die Installation der ersten Geräte für einen kognitiv-motorischen Bewegungspark (KoMo-Park) im Heilwald Bad Lippspringe. Das Projekt vereint Denksportaufgaben mit Kraft-, Ausdauer- sowie Koordinationstraining und wird der erste öffentlich zugängliche Bewegungspark dieser Art weltweit sein.

Diese Form des Trainings gewinnt nicht nur im Leistungs-, sondern auch im Breitensport immer mehr an Bedeutung, wie der renommierte Sportmediziner Prof. Dr. Dr. Claus Reinsberger erläutert: „Sportlicher Erfolg hängt nachweislich nicht nur mit der körperlichen Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen und Sportlern zusammen, sondern auch mit ihren kognitiven Fähigkeiten. Aus diesem Grund setzen auch Profi-Fußballvereine wie der SC Paderborn 07 schon lange auf die Kombination von kognitiven und motorischen Übungen. Mit dem KoMo-Park möchten wir diese neue Trainingsform der gesamten Bevölkerung niederschwellig zugänglich machen.“