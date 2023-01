Veranstaltungsreihe „Aqua Viva“ in Bad Lippspringe startet spektakulär

In Ultramarin-Blau wird HA Schult die Fassade der Burg in Bad Lippspringe vom 5. August bis 24. September erscheinen lassen. Bei dem Projekt Wasser als Quell des Lebens im Mittelpunkt. Das wird auch an dem Fahrzeug deutlich, mit dem der Aktionskünstler in vielen Ländern unterwegs.

Foto: Uwe Hellberg