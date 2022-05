Verband Heilklimatischer Kurorte bleibt in Bad Lippspringe: Asli Noyan zur Geschäftsführerin gewählt

Der Sitz des Verbandes Heilklimatischer Kurorte bleibt für weitere drei Jahre in Bad Lippspringe. Das haben die Mitglieder bei ihrer jüngsten Versammlung im baden-württembergischen Dobel entschieden. Geschäftsführerin Asli Noyan, die das Stadtmarketing in Bad Lippspringe leitet, wurde in ihrem Amt bestätigt.

Noyan leitet die Geschicke des Verbandes weiterhin zusammen mit dem ersten Vorsitzenden Max Hillmeier aus Bad Hindelang und der zweiten Vorsitzenden Almut Boller vom Hessischen Heilbäderverband.

Während der zweitägigen Mitgliederversammlung in Dobel haben sich die Teilnehmer zu aktuellen touristischen Themen ausgetauscht und sich über nachhaltigen, klimafreundlichen und klimaneutralen Tourismus informiert.

Der Verband Heilklimatischer Kurorte bietet auch in diesem Jahr wieder verschiedene Kurse an. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, können sich Interessenten in Bad Hindelang zu Klimatherapeuten ausbilden lassen. Wer Heilklima-Tourguide werden möchte, kann sich für eine Weiterbildung am Freitag, 14. Oktober, in Bad Dürrheim anmelden.

Die organisatorischen Wurzeln der heilklimatischen Bewegung reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Heute gehören dem Verband 50 Mitgliedsgemeinden an.

Nähere Informationen dazu und zum Verband im Allgemeinen gibt es online unter www.heilklima.de.