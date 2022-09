Vor 40 Jahren hatten zwei Freunde in Bad Lippspringe ihren ersten gemeinsamen Auftritt

Schlangen/Bad Lippspringe

Im HoT in Bad Lippspringe haben sie 1982 zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne gestanden und ihr erstes Konzert gespielt. Danach trennten sich musikalisch ihre Wege. Genau 40 Jahre später sind Ralf Hagemeier und Peter Scholle klanglich wieder vereint: Mit der What's up Band treten sie am kommenden Sonntag, 2. Oktober, in Schlangen auf, wo der FC Fortuna sein 100-jähriges Bestehen nachfeiert.

Von Uwe Hellberg