Wegweiser: Fair gehandelte Produkte in Bad Lippspringe

Der Arbeitskreis Fairtrade in Bad Lippspringe hat einen neuen Flyer herausgebracht. In dem sechsseitigen Handzettel finden Interessenten einen Stadtplan mit allen Geschäften und Lokalen der Kurstadt, die fair gehandelte Produkte und Speisen anbieten. Darüber hinaus enthält der Flyer viele Informationen zum Fairtrade-Siegel. Er ist ab sofort kostenfrei in der Tourist Information, im Rathaus sowie in den beteiligten Geschäften und Lokalen erhältlich.

Mit dem neuen Flyer möchte der Arbeitskreis unter Vorsitz von Jürgen Schaefer den Fairtrade-Gedanken nach der langen Corona-Zeit wieder in das Bewusstsein der Menschen bringen. Wer Produkte mit Fairtrade-Siegel kauft, trägt aktiv dazu bei, die Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen in mehr als 60 Ländern der Welt zu verbessern. Denn das Siegel garantiert den Bauern- und Handwerkerfamilien nicht nur verlässliche und langfristige Lieferbeziehungen, sondern auch existenzsichernde Löhne. Darüber hinaus sorgt es für artgerechte Tierhaltung und umweltschonende Anbaumethoden ohne Kinder- und Zwangsarbeit.

Ein weiteres Anliegen des Fairtrade-Arbeitskreises ist die Zukunft des Ökumenischen Treffs in Bad Lippspringe. In dem Ladenlokal in der Fußgängerzone, das von einem Verein betrieben wird, sind zahlreiche fair gehandelte Produkte erhältlich. Allerdings hat der Verein aktuell keinen Vorstand mehr und steht deshalb vor dem Aus. „Wir hoffen natürlich, dass es nicht so weit kommt und dass sich bald einige Personen finden, die den Ökumenischen Treff weiterführen“, so Jürgen Schaefer. Nähere Informationen zum Arbeitskreis Fairtrade gibt es bei Martin Berger vom Sozialamt der Stadt Bad Lippspringe unter der Rufnummer 05252/26144 oder per E-Mail an [email protected].