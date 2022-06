Zehn Live-Bands beim Parkfestival in Bad Lippspringe

Der Arminiuspark wird am Pfingstwochenende zur großen Musikbühne: Zehn Bands spielen beim Parkfestival in Bad Lippspringe.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird die Veranstaltung von Samstag, 4. Juni, bis zum Montag, 6. Juni, wieder gefeiert. Die Besucher des Open-Air-Events dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm und kostenfreie Shuttle-Busse freuen.

Das Parkfestival beginnt am 4. Juni um 15 Uhr mit der Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister Bastian Heggemann.

Zu den Bands gehört auch die R.E.M.-Tribute-Band „Automatic People“ (Foto). Am Pfingstsonntag ab 14.45 Uhr spielen die Musiker die größten Hits der Rockband – von „Losing My Religion“ bis „Man On The Moon“.

Zum Parkfestival gibt es auch den verkaufsoffenen Pfingstmontag. Der Stadtrat hat beschlossen, dass am Montag die Einzelhandelsgeschäfte in der Arminiusstraße von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen.