Zwei Tage Fischerfest an der Lippequelle in Bad Lippspringe

Der Sportfischerclub Bad Lippspringe veranstaltet an diesem Wochenende, 10. und 11. September, zum 21. Mal das Fischerfest an der Lippequelle. Hierzu lädt der Verein die Bevölkerung ein.

Das Fest beginnt am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag schon um 10 Uhr. Natürlich steht ein reiches Angebot von Fischspeisen im Mittelpunkt. An Gourmet-Ständen werden internationale Fischspezialitäten angeboten. Aber auch Kulinarisches aus heimischen Gefilden können sich Besucher schmecken lassen. An beiden Festtagen bietet der Veranstalter den Besuchern außerdem musikalische Unterhaltung. Denn: Am Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 15 Uhr bereichert der Magellan-Shanty-Chor Paderborn mit seinen Auftritten das Fest.

Der AMC Paderborn ist ebenfalls dabei, er präsentiert Modellboote. Mit diesen sind Fahrten durch die Lippequelle vorgesehen. In einem Zelt sind Modelle ausgestellt und Interessierte erhalten weitere Informationen über den AMC und den Modellbau.