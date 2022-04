Zwei Unfälle in Bad Lippspringe – Zeugen gesucht

Bei zwei Verkehrsunfällen in Bad Lippspringe sind am Dienstag der Fahrer eines Motorrollers und ein Fahrradfahrer verletzt worden. In einem Fall ermittelt die Polizei Paderborn wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei war ein 59-jähriger Rollerfahrer am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Detmolder Straße in Richtung Marienloh unterwegs. Im Kreisverkehr in Höhe der L814 missachtete ein aus Richtung B1 kommender Autofahrer seine Vorfahrt. Um eine Kollision zu vermeiden, sah sich der Rollerfahrer zu einer Vollbremsung gezwungen, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Auto, ein schwarzer VW Golf oder Polo, entfernte sich ohne anzuhalten auf der Detmolder Straße in Richtung Marienloh. Der verletzte Rollerfahrer konnte selbständig einen Arzt aufsuchen. Hinweise zum Unfallhergang sowie auf den flüchtigen Wagen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Radfahrer fährt bei Rot über die Straße

Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Mountainbike-Fahrer durch die Fußgängerzone Arminiusstraße. Er hörte Musik über Ohrhörer und überquerte die Detmolder Straße an der Fußgängerampel bei Rot. Ein 18-jähriger VW-Polo-Fahrer war auf der Detmolder Straße in Richtung Marienloh unterwegs und versuchte vergeblich, durch ein Bremsmanöver eine Kollision zu verhindern. Das Auto erfasste den Jugendlichen, der anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht wurde.