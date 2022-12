Zweifacher Autodiebstahl in Bad Lippspringe

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13. Dezember) sind in Bad Lippspringe zwei Autos gestohlen worden. Es handelt sich um zwei Fahrzeuge der Marke Audi. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Besitzer eines schwarzen Audi gegen 5 Uhr morgens mit seinem Auto zur Arbeit fahren, als er den Diebstahl bemerkte. Der Mann hatte den Wagen am Abend zuvor gegen 19 Uhr vor seinem Wohnhaus am Kirsperbaumweg geparkt. Seit Mittwoch steht der Parkplatz nun leer und es fehlt jede Spur von dem Audi A6 Avant S-line, der aus dem Baujahr 2016 stammt und ein PB-Kennzeichen hat.

Ähnlich erging es einem Autobesitzer an der Triftstraße in Bad Lippspringe. Er hatte seinen weißen Audi gegen 20 Uhr vor dem Haus geparkt. Doch am nächsten Morgen gegen 7 Uhr war auch sein Wagen gestohlen und er alarmierte die Polizei. Nach Angaben der Polizei handle es sich bei dem gestohlenen Auto um einen hochmotorisierten Audi-Kombi RS6 aus dem Baujahr 2016, mit PB-Kennzeichen, schwarzen 21-Zoll-Alufelgen und 275er-Winterreifen.

Eine weitere Gemeinsamkeit der zwei Fahrzeuge: Beide waren mit dem sogenannten „Keyless-go-System“ ausgestattet. Durch die moderne Technik muss der Fahrer das Auto nicht mehr aktiv, zum Beispiel mit einem Schlüssel, entriegeln, da sich die Türen bei Kontakt oder per Knopfdruck im Griff automatisch öffnen.

Auslöser dafür ist ein Funksignal, das der Schlüssel des Besitzers sendet. Dieses Signal kann von Dieben abgegriffen werden, weshalb Fahrzeuge mit dieser Technik immer wieder zur Zielscheibe von Autodieben werden. Der ADAC hat bereits vor der erhöhten Gefahr gewarnt. Ob die Autos aus Bad Lippspringe mit dieser Methode gestohlen wurden, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die in der Nacht oder auch an den Tagen zuvor in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.