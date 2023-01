1000 Hilfspakete für Speisenkammern

Zum dritten Mal organisierten das Unternehmen Hilcona mit Werkstandort in Bad Wünnenberg und die Stadt Bad Wünnenberg gemeinsam eine Weihnachtsaktion. Insgesamt 3000 Pakete mit „Besseresser“-Produkten packten die Auszubildenden der Hilcona AG in Schaan und verschickten 1000 Pakete ins Werk nach Bad Wünnenberg.

Bürgermeister Christian Carl, Carel Olthuis (Werksleiter Hilcona) und Manuela Krause (Hilcona/von links) überbringen nicht nur besondere Weihnachtsgrüße, sondern auch prall gefüllte Lebensmittelpakete an die Mitarbeiterinnen der Speisenkammer der Caritaskonferenz St. Antonius in Bad Wünnenberg.

150 Stück gingen direkt an die Speisenkammer in der Kernstadt, und auch die umliegenden Kammern in Lichtenau, Borchen, Salzkotten, Büren, Steinheim und Paderborn wurden bedacht. Außerdem verschickte Hilcona in diesem Jahr auch Pakete ins Ruhrgebiet, konkret in das Umfeld der Stadt Bochum.

Aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten infolge der Energiekrise gibt es immer mehr Andrang in den Speisenkammern. „Zurzeit müssen viele Lebensmittel dazugekauft werden“, erklärt Rita Lesen von der Speisenkammer der Caritaskonferenz St. Antonius Bad Wünnenberg. Das bedeute auch immer Zusatzkosten für die kleine Speisenkammer. „Mit den Hilcona-Paketen können wir rund 200 Familien und Einzelpersonen hier vor Ort unterstützen“, freut sich Rita Lesen.

Ganz wichtig sei Hilcona, dass alle Pakete 1:1 die Empfänger erreichen. Dank der engen Kooperation mit den vielen Hilfsinstitutionen habe dies gewährleistet werden können, teilt die Stadt Bad Wünnenberg mit. „Es geht um das bewusste Tun und Handeln. Gutes zu tun ist leicht, wenn viele helfen. Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Armut geht uns alle etwas an und wir können alle etwas tun, um Menschen zu unterstützen, die in prekären Verhältnissen leben“, betonte Hilcona CEO Martin Henck.

Spenden immer willkommen

Dem schloss sich auch Bürgermeister Christian Carl an: „Zu Beginn meiner Amtszeit kam das Unternehmen Hilcona mit dieser Spendenaktions-Idee auf uns zu. Es ist toll, dass unsere heimischen Unternehmen auch regelmäßig die Menschen hier vor Ort unterstützen“, lobt er.

Die Speisenkammern freuen sich auch über private Lebensmittelspenden. Wer die Speisenkammer unterstützen möchte, kann Waren einkaufen und sie dort abgeben. „Der Bedarf ist ganzjährig da, und wir freuen uns immer über Spenden“, erklärte Lesen.

Nicht nur Lebensmittel sind rar. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht die Speisenkammer vor Ort händeringend. „Helfende Hände brauchen wir jederzeit“, so die Aussage. Sowohl Fahrerinnen und Fahrer, die die Lebensmittel aus den Supermärkten abholen, als auch Menschen, die beim Sortieren der Ware und bei der Ausgabe helfen, werden benötigt. Die Arbeit mit den Menschen gebe einem unheimlich viel, und die Speisenkammer in Bad Wünnenberg habe ein tolles Team, versicherten die Ehrenamtlichen.