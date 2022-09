150.000 Euro für „Neue Mitte Fürstenberg“

Mit 150.000 Euro soll die historisch gewachsene Ortsmitte von Bad Wünnenberg-Fürstenberg aufgewertet werden. Landesministerin Ina Scharrenbach hat den Förderbescheid jetzt während der Urban Land Party der Regionale OWL auf dem Gelände der Barker Barracks in Paderborn überreicht.

Historisches Zentrum in Bad Wünnenberger Ortsteil wird aufgewertet

Das historische Dorfzentrum in Fürstenberg besitzt mit dem gräflichen Schloss aus dem Jahr 1783, der Kirche von 1759, dem Patrimonial-Gericht von 1736, dem Kindergarten-Rundbau von 1828, der Zehntscheune von 1776 ein ganz besonderes Ensemble westfälischer Baukultur. Wie in einem Lehrbuch sind hier insgesamt fast 40 denkmalgeschützte Gebäude versammelt, die weitgehend in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden sind.

Der Dorfmittelpunkt war ein lebhafter Brennpunkt für einen permanenten Interessenaustausch zwischen dem Landesherrn in Paderborn, dem Grundherrn in Fürstenberg, der Kirche, der Gemeinde und den Bauern. Immer wieder gab es Streit um nicht eingehaltene oder zu hohe Abgaben und Leistungen, die schließlich zur Revolution in Fürstenberg von 1848 führte, die auch zur überregionalen Bedeutung und Beachtung Fürstenbergs beitrug.

In der aktuellen Verfassung hat das gesamte zentrale Ortskernensemble allerdings an Bedeutung verloren. Es fehlt ein zentraler Ort der Identifikation mit dem Dorf mit der Möglichkeit zur Begegnung, zum Austausch und zur Identifikation mit der Heimat.

Im Februar nahmen daher 55 Dorfbewohner aus Fürstenberg an einem Workshop in der Kulturscheune 1a teil, in dem Gestaltungsideen und Nutzungskonzepte erarbeitet wurden, die das Dorfzentrum als „Neue Mitte Fürstenberg“ wiederbeleben sollen.

Neben einem ersten Entwurf für die Neugestaltung des Vorplatzes der Kulturscheune1a wurde auch ein offener Gestaltungswettbewerb zur Geschichte von Fürstenberg in fünf Stationen vorgeschlagen, zur Förderung als „Heimat Zeugnis “durch das Land NRW eingereicht – und auch bewilligt.

„Die Landesförderung ist eine hervorragende Unterstützung und wird das bürgerschaftliche Engagement für die Gestaltung der Neuen Mitte Fürstenberg weiter beflügeln,“ freut sich Peter Gödde, der die Landesförderung für die Kulturscheune1a entgegennahm.