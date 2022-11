70 Feuerwehrleute rücken zu Brand in Bad Wünnenberg aus

Feuer in holzverarbeitendem Betrieb am Samstagmorgen

Bad Wünnenberg

Zu einem Feuer in einem holzverarbeitenden Betrieb sind die Einsatzkräfte des Löschzuges Bad Wünnenberg am Samstag gegen 7.40 Uhr alarmiert worden. In einem Gebäude im Gewerbegebiet „Auf dem Rügge“ war ein Brand ausgebrochen.