Doppelt so schnell wie erlaubt: Zwei Raser auf der A33 erwischt 

Bad Wünnenberg/Werther

Die Polizei hat am Dienstag (21. Februar) auf der A33 in der Nähe des Autobahnkreuzes Wünnenberg-Haaren (Kreis Paderborn) zwei Raser erwischt, die doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs waren. Das kommt die beiden Fahrer teuer zu stehen.