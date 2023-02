Gehölzpflegearbeiten: Sperrungen am Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren

Bad Wünnenberg-Haaren

Die Mitarbeiter der Behörde Autobahn Westfalen schneiden an der Autobahn 33 Bäume und Sträucher zurück. Dafür müssen im Autobahnkreuz Bad Wünnenberg-Haaren am kommenden Sonntag, 12. Februar, in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr Verbindungen zur Autobahn 33 in Richtung Bielefeld vorübergehend gesperrt werden.