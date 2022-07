A44: Fahrbahnübergänge werden repariert

Bad Wünnenberg

Die Autobahn Westfalen GmbH repariert auf der A44-Talbrücke Ottensgrund zwischen dem Kreuz Wünnenberg-Haaren und der Anschlussstelle Lichtenau die Fahrbahnübergänge. Schäden waren dort bei einer Streckenkontrolle aufgefallen. Bei der Reparatur am Montag, 4. Juli, müsse eine Fahrbahn in Richtung Kassel gesperrt und die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert werden, teilte die GmbH am Freitag mit.