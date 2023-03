Fünf Verletzte bei Unfall auf der A44 

Vollsperrung am Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren: Stau auch auf der A33

Bad Wünnenberg/Borchen

Ein Unfall auf der A44 im Bereich des Autobahnkreuzes Wünnenberg-Haaren (Kreis Paderborn) hat am Dienstag (28. Februar) für einen Stau in Fahrtrichtung Kassel gesorgt. Auch auf der A33 bildete sich in Fahrtrichtung Brilon ein Rückstau. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Von Matthias Wippermann und Franz Purucker