Autor der Kuh-Lieselotte-Bücher liest in Bad Wünnenberg

Bücher in verschiedenen Formaten, aber auch Fan-Artikel gibt es mit dem Lieselotte-Motiv.

Alexander Steffensmeier, der „Vater“ von Kuh Lieselotte kommt zu einer Lesung. Am Montag, 13. März, ist er um 15 Uhr im Pfarrheim St. Antonius, Stadtring 32, zu Gast. Seine Lesung ist für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren geeignet und dauert 45 bis 60 Minuten.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich mitgebrachte Bücher signieren zu lassen oder ein neues Lieselotte-Buch vom Büchertisch zu erwerben und signieren zu lassen. Für die kostenlose Lesung ist eine Anmeldung erforderlich, weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Anmeldungen sind per E-Mail ([email protected]) oder direkt in der Bücherei zu den Öffnungszeiten möglich.

Nach den Jahren, in denen die Arbeit von der Corona-Pandemie ausgebremst wurde, konnte das Bücherei-Team 2022 wieder fast ohne Beschränkungen durchstarten. Aktuell habe die Bücherei 6380 Medien in ihrem Bestand. Insgesamt seien 18.265 Medien ausgeliehen und 430 neu angeschafft worden. Besonders bei jungen Familien seien die Tonie-Figuren, die in den vergangenen beiden Jahren auf 103 aufgestockt wurden, gut angekommen. 983 Mal seien sie ausgeliehen worden.

An vier Öffnungstagen und fünf Öffnungsstunden in der Woche seien die 18 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen insgesamt 478 Stunden in der Ausleihe im Einsatz gewesen. Neben der Buchausleihe organisierten sie eine Reihe von Veranstaltungen: Für Erwachsene gab es Autorenlesungen, für Kinder Bilderbuchkinos, Klassenführungen, eine Veranstaltung für die Schulkinder und eine Autorenlesung mit Sascha Gutzeit, dem Autor der Bücher über Detektivspinne Luise.

Auch Buchausstellungen zur Kommunion und zu Weihnachten gehörten wieder zum Programm. Außerdem wurden im Kindergarten „Schöne Aussicht“ zwei kleine Ausstellungen angeboten. Auch beim Stadtfest in Bad Wünnenberg war das Team mit einem Bücherflohmarkt zu finden. Mehr als 1000 Stunden war das Team im vergangenen Jahr insgesamt ehrenamtlich im Einsatz.