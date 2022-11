Alte B480: Stadt Bad Wünnenberg klagt gegen das Land NRW

An einem ungewöhnlichen Gerichtsprozess ist die Stadt Bad Wünnenberg in diesen Tagen beteiligt. Sie wehrt sich dagegen, die Zuständigkeit für die bisherige Bundesstraße 480 auf ihrem Gemeindegebiet übernehmen zu müssen.

Seit die Bad Wünnenberger Ortsumgehung fertig ist, ist auf der alten B480 deutlich weniger Verkehr. Darum soll sie nun von der Bundes- zur Gemeindestraße werden. Das aber hält die Stadt Bad Wünnenberg nicht in allen Bereichen (etwa hier zwischen den Siedlungen der Oberstadt und dem Abzweig nach Bleiwäsche) für gerechtfertigt. Die Kommune wehrt sich vor dem Verwaltungsgericht. Am 14. November wird verhandelt.

Die Vorgeschichte: Nach mehr als acht Jahren Bauzeit wurde kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr die Ortsumgehung „B480 neu“ für den Verkehr freigegeben. Schnell stellte sich heraus, dass die neue Straße, deren Herzstück die rund 700 Meter lange Aftetalbrücke ist, eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität in der Kurstadt mit sich bringt.

Denn die Prognosen bewahrheiteten sich: Der Durchgangsverkehr von den Autobahnen 33 und 44 in Richtung Sauerland nahm deutlich ab. Besonders der zuvor erhebliche Schwerlastverkehr in der engen, kurvigen und abschüssigen Bad Wünnenberger Ortsdurchfahrt wurde deutlich weniger. Lärm und Abgase reduzierten sich, Schulwege wurden sicherer.

Doch wo Licht ist, ist für die Stadt Bad Wünnenberg auch Schatten. Denn mit der Inbetriebnahme der neuen B480 soll die Ortsdurchfahrt, die bisherige B480, nun herabgestuft und von einer Bundesstraße zu einer Gemeindestraße werden. Die Folge: Künftig wäre nicht mehr der Landesbetrieb Straßen NRW in Stellvertretung des Bundes für die Straßenbaulast der Strecke zuständig, sondern die Stadt, was selbstverständlich mit Kosten verbunden ist.

Kostenfaktor schwer zu beziffern

Grundsätzlich, stellt Bürgermeister Christian Carl auf Nachfrage dieser Zeitung klar, sehe man in der Stadtverwaltung dieses Vorgehen auch durchaus ein. Dort, wo die Straße innerhalb der geschlossenen Ortschaft durch die Kernstadt führe, sei es sicherlich gerechtfertigt, sie zu einer Gemeindestraße zu machen. Ganz anders sehe es aber für die Strecken außerorts aus, die sich auf Bad Wünnenberger Stadtgebiet befinden.

Die, so die Rechtsauffassung der Stadt, hätten durch die neue Ortsumgehung ja ihre ursprüngliche Bedeutung für den überregionalen Verkehr nicht verloren. Daher seien sie auch künftig nicht als Gemeinde-, sondern als Landstraße oder mindestens als Kreisstraße einzustufen. Mit der Folge, dass dann Land oder Kreis für die Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht zuständig wären.

Mit welchem Kostenfaktor die Übernahme der Straßenbaulast für die Stadtkasse zu Buche schlägt, könne er schwer beziffern, sagt Kämmerer Friedhelm Wächter. Es gehe unter anderem um die Instandhaltung der Böschungen, der Fahrbahn selbst sowie den Räum- und Streudienst in den Wintermonaten, sodass die Kosten eben auch vom Wetter abhängig seien.

Die Stadt Bad Wünnenberg will die Entscheidung so nicht hinnehmen und klagt darum vor dem Mindener Verwaltungsgericht gegen das Land Nordrhein-Westfalen, dessen Verkehrsministerium die Abstufung zur Gemeindestraße verfügt hat. Die Gerichtsverhandlung findet am Montag, 14. November, statt. Eine Prognose, wie der Prozess ausfallen wird, mag Bürgermeister Christian Carl nicht wagen. Doch er findet: „Wir haben gute Argumente.“