Altes Zehnthaus entsteht als Denkmal neu

Bad Wünnenberg

In Bad Wünnenberg wird viel gebaut in diesen Tagen, nicht nur im derzeit kreisweit größten Neubaugebiet in der Oberstadt. Das Bauwerk, das zurzeit an der Hauptkreuzung mitten in der Unterstadt entsteht, soll allerdings nicht bewohnt werden, sondern vielmehr an die Vergangenheit erinnern.

Von Hanne Hagelgans