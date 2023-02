Andreas Flege übernimmt Führung der Soldatenkameradschaft Fürstenberg

Zum neuen 2. Vorsitzenden wählten die Mitglieder Michael Flege. Hierdurch war die Funktion des Zugführers neu zu besetzen: Marc Mause wurde auf diesen Posten gewählt. Ebenfalls standen Kommandeur Jürgen Stork, Fahnenoffizier Michael Hillebrand und Fahnenoffizier Matthew Lockitt nicht mehr zur Wahl. Neuer Kommandeur ist nun Christian Flege, neue Fahnenoffiziere sind Niklas Drüppel und Daniel Münster.

Als Unterstützung für den 1. Kassierer Dirk Henneken, der in seinem Amt bestätigt wurde, verstärkt Daniel Scharfen als 2. Kassierer den Vorstand. Weiterhin wurden Julian Clausmeyer und Lutz Corizius (beide zbV.) neu in den Vorstand gewählt. Hendrik Atkinson wurde zum 2. Geschäftsführer gewählt, er unterstützt somit den 1. Geschäftsführer Thomas Heinrich, der ebenfalls in seinem Amt bestätigt wurde.

Peter Fischer wurde zum Ehrenvorsitzenden, Jürgen Stork zum Ehrenkommandeur und Michael Hillebrand zum Ehrenfahnenoffizier ernannt. Die Mitglieder honorierten die geleistete Vorstandsarbeit der frisch ernannten Ehrenmitglieder mit stehendem Applaus.

Bei den Ehrungen hatten Peter Fischer und Andreas Fege reichlich zu tun, galt es doch, zahlreichen Auszeichnungen, die wegen der Corona-Pandemie bisher nicht überreicht werden konnten, nachzuholen.