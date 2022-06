Arbeiten in Fürstenberg haben begonnen: Die Kulturscheune wird runderneuert

Bad Wünnenberg-Fürstenberg

Angenehm kühl ist es, wenn man in diesen Tagen aus der sommerlichen Wärme in die Kulturscheune 1a in Fürstenberg tritt. Doch der nächste Winter kommt bestimmt – und spätestens dann muss eine Heizung her, damit in der denkmalgeschützten Zehntscheune mitten im Dorf Veranstaltungen stattfinden können. Darum haben jetzt die umfangreichen Sanierungsarbeiten begonnen.

Von Hanne Hagelgans