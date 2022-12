Ausgebranntes Auto bei Fürstenberg entdeckt: Polizei stellt Suche ein – Fahrer noch nicht ermittelt

Zwischen Bad Wünnenberg-Fürstenberg und Meerhof ist am Morgen ein leerer, ausgebrannter BMW entdeckt worden. Die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber ein, mit dem nach dem Fahrer gesucht wurde. Es gab Fußspuren, die vom Wrack in Richtung Wald führten.

Wie die Polizei berichtet, wurde auf dem Feldweg „Am Mittelweg“ gegen 7 Uhr ein auf dem Dach liegender BMW entdeckt. Die Straße verläuft parallel zur Meerhofer Straße in Richtung Meerhof. Das Auto war ausgebrannt und glomm noch. Die Polizei geht von einem Verkehrsunfall aus, der Stunden zurückliegen könnte.

Personen befanden sich nicht im oder am BMW. Vom Fahrzeug führten Fußspuren im Schnee in Richtung Meerhof und dann nach rechts in Richtung Wald. Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass der Fahrer verletzt ist und sich bei der herrschenden Kälte in einem hilflosen Zustand befand, setzte sie unter anderem einen Hubschrauber zur Suche ein. Neben Polizeibeamten aus dem Kreis Paderborn unterstützten auch Kollegen aus dem Hochsauerlandkreis die Suchaktion.

Auch mit einem Polizeihubschrauber wurde nach dem BMW-Fahrer gesucht (Symbolbild). Foto: dpa

Nach Auskunft des Paderborner Polizeisprechers Michael Biermann wurde der Fahrer zwar bisher nicht gefunden, die Suche ist aber beendet. „Wir haben keine verletzte Person oder Hinweise auf Verletzte entdeckt, wissen aber noch nicht, wer der Fahrer ist“, so Biermann. Das werde nun weiter ermittelt, das ausgebrannte Auto sei sichergestellt worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben bezüglich möglicher Insassen machen können, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.