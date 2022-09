Autobahnmeisterei Wünnenberg-Haaren feiert Jubiläum mit  Tag der offenen Tür

Dazu zählen 233 Bauwerke mit 16 Talbrücken. Die Straßenwärter sorgen dafür, dass auf der Autobahn und um sie herum alles in Ordnung ist. Dass ihnen dabei nicht langweilig wird, wollen sie bei einem Tag der offenen Tür am 17. September auf dem Meistereigelände in Wünnenberg-Haaren zeigen.

In den vergangenen Jahrzehnten haben die Straßenwärter – derzeit sind es nur Männer – schon so manchen einprägsamen Einsatz hinter sich gebracht. Es haben sich Personen auf die Fahrbahn verirrt, es wurden Familienmitglieder auf dem Rastplatz vergessen und es gab Landwirte, die nicht einsehen wollten, warum sie ein neues Autobahn-Teilstück mit ihrem Trecker nicht befahren dürfen, erinnert sich Kolonnenführer Ralf Kowalleck. „Es gibt durchaus lustige Einsätze, aber man darf nicht vergessen, dass sie oft auch gefährlich sind“, sagt er. Das Wichtigste für ihn und seine Kollegen sei deshalb, dass sich jeder auf jeden verlassen kann.

Das sei es, was den Beruf und insbesondere seine Mitarbeiter ausmacht, sagt Meistereileiter Dirk Schäfer: „Wir sind hier einfach ein verdammt gutes Team.“ Eine der vielen wichtigen Aufgaben der 26 Straßenwärter der östlichsten Meisterei Westfalens ist der Winterdienst. „Wir sind hier am Rande des Sauerlandes, da hat der Winterdienst schon eine große Bedeutung für uns“, sagt Dirk Schäfer. An 70 bis 90 Tagen im Jahr ist sein Team dafür im Einsatz – ganze 2700 Tonnen Salz hält die Autobahnmeisterei in vier Streuguthallen vor. Was darüber hinaus alles noch zu ihrem Tätigkeitsfeld gehört, präsentiert das Team bei dem Tag der offen Tür.

32 Infostände und Aktivitäten für Besucher geplant

An diesem Tag möchte die Autobahnmeisterei Wünnenberg-Haaren zeigen, wie vielseitig ihr Tätigkeitsbereich ist. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens haben die Verantwortlichen einen Themenpark mit 32 Infoständen und Aktivitäten gestaltet. Am Samstag, 17. September, macht der „Park“ auf dem Meistereigelände in der Straße Fiegenburg 16 östlich der A44 ab 11 Uhr erlebbar, was nicht nur auf – sondern auch um die Autobahn herum alles passiert, damit der Verkehr sicher fließen kann. „Wir möchten die gesamte Autobahnwelt präsentieren. Dazu gehören natürlich unsere eigenen Tätigkeiten wie zum Beispiel der Winterdienst, Instandhaltung, Brückenprüfung oder auch Gras- und Gehölzschnitt. Es werden aber auch viele externe Partner vor Ort sein und sich und ihre Aufgaben vorstellen“, sagt Ralf Kowalleck.

Wer mag, darf hier selbst anpacken: Neben Informationsständen werden Einsatzfahrzeuge und Maschinen ausgestellt, die ausprobiert werden können. Meistereileiter Dirk Schäfer: „Wir wollen nicht nur informieren, sondern die Menschen aktiv mit einbinden. Wer möchte, kann beispielsweise die ferngesteuerte Mähraupe bedienen.“ Selbstverständlich mit abgestelltem Mähwerk. Unerschrockene können sich außerdem mit einer großen Arbeitsbühne in luftige Höhen begeben. Auch einen großen Abschlepp-Lkw sowie den Teleskopkran, der bei Fällarbeiten entlang der Autobahn zum Einsatz kommt, können die Besucherinnen und Besucher hautnah erleben.

Ab 12 Uhr ist ein Festakt geplant, mit Ansprachen von Dieter Reppenhorst, Bereichsleiter Planung bei der Autobahn Westfalen, Bernd Höhne, zuständig für den Bereich Betrieb und Verkehr, sowie Christoph Rüther, Landrat des Kreises Paderborn. Neben dem Themenpark wird es eine Hüpfburg und Kinderschminken geben. „Wir bieten außerdem den ganzen Tag über ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet sowie ein Grillcatering an, bei dem auch vegane Speisen zur Auswahl stehen“, lädt Schäfer ein. Bis 16 Uhr sollen die Feierlichkeiten dauern.