Bad Wünnenberg verleiht Heimatpreis

Mit dem Preis für besonderes Engagement in der Heimat sind in diesem Jahr Familie Discher aus Helmern, Änne Wächter und die Sintfeld-Chorgemeinschaft Bad Wünnenberg und Fürstenberg ausgezeichnet worden.

„Heimat – das sind die Menschen, die hier leben“, sagte Bürgermeister Christian Carl in seiner Laudatio für die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Heimatpreises.

Seit über 50 Jahren sind Werner und Marilies aktiv im Helmerner Vereinsleben eingebunden. Und sie haben ihre ehrenamtliche Ader an ihre Kinder Michael, Sandra und Stefan weitergegeben. Gleich fünf Familienmitglieder sind in Helmerner Vereinen so aktiv, dass sie sich den Heimatpreis redlich verdient haben. Sportverein, Kirchenvorstand, Schützenverein, Feuerwehr, Heimat- und Verkehrsverein, Caritas: Das sind die Vereine und Institutionen, in denen sich die Familie Discher engagiert. Dabei habe die Familie vielfach wichtige Leitungspositionen übernommen, bei denen viel Zeit und Hingabe erforderlich sei, teilt die Stadt Bad Wünnenberg dazu mit. Trainer, Vorsitzender, Brandmeister, Küsterin, Geschäftsführerin seien demnach nur einige der Tätigkeiten, die Familie Discher innehatte beziehungsweise immer noch hat.

„Über 225 Jahre ehrenamtliches Engagement kommen vermutlich in unserer Familie schon zusammen“, erklärt die geehrte Familie. Als Anerkennung für ihre Arbeit erhielten sie den ersten Preis und 2500 Euro.

Die gute Seele der Bad Wünnenberger Kirche: So wird Änne Wächter in dem Vorschlagsformular für den Heimatpreis beschrieben. Sie sei nicht der Typ, der sich in den Vordergrund stelle, aber ihre jahrelange Arbeit als KFD-Vorsitzende sowie ihre zahlreichen Ämter im Gemeinde und Vereinsleben seien auszeichnungswürdig. So richtet die74-Jährige beispielsweise die Seniorennachmittage aus, gestaltet Totengebete und ist führend bei vielen Veranstaltungen für Frauen und die Kirche. Die Jury zeichnete sie mit dem zweiten Preis und 1500 Euro aus.

Den dritten Preis erhielt die Sintfeld-Chorgemeinschaft Bad Wünnenberg und Fürstenberg. Der Chor besteht aus 101 aktiven Sängerinnen und Sängern aus allen Ortsteilen im Stadtgebiet. Sie unterstützen musikalisch viele Veranstaltungen der Vereine und tragen so zur Pflege des Brauchtums bei. Die Chorgemeinschaft engagiert sich auch ehrenamtlich. Beispielsweise wurde ein Benefizkonzert zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine organisiert, bei dem 1800 Euro zusammengekommen waren. Das Motto des Konzertes „Miteinander Füreinander“ lebe die Chorgemeinschaft und trage so einen Teil zum Schutz der Heimat bei, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Als Anerkennung erhält der Verein 1000 Euro.