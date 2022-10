Bad Wünnenberger Erinnerungen sind gefragt

Die Planungen für das multimediale Museum laufen auf Hochtouren, teilen die Organisatoren um Projektleiterin Eva Beyerstedt mit. Geplant ist, im Erdgeschoss des Spanckenhofs ein Museumsstübchen einzurichten und dort Filmsequenzen und Audiodateien unter anderem per QR-Code auf dem Handy oder einem interaktiven Bildschirm abzuspielen.

Das Museum soll für Einheimische wie für Besucher und auch für Schulklassen gleichermaßen interessant sein. Im nächsten Schritt werden jetzt historische Zeugnisse der Stadtgeschichte und Zeitzeugen gesucht.

Nachdem Ministerin Ina Scharrenbach im Juli einen Scheck über 207.000 Euro aus dem Förderprogramm „Heimatzeugnis“ an den Verkehrs- und Kneippverein Bad Wünnenberg überreicht hatte, arbeitet das Projektteam auf Hochtouren an der Umsetzung. Insgesamt sollen in das Museum 230.000 Euro investiert werden. In regelmäßigen Treffen werden zurzeit historische Unterlagen gesichtet, Informationen zusammengetragen und Inhalte strukturiert.

Als nächster Schritt ist geplant, die Bevölkerung einzubinden. So werden die Bürgerinnen und Bürger Bad Wünnenbergs aufgerufen, in ihren Haushalten nach Zeugnissen der Stadtgeschichte zu schauen.

Außerdem werden Zeitzeugen gesucht, die die Weltkriege und die Nachkriegsjahre in Bad Wünnenberg erlebt haben. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns unterstützen, mit Dokumenten, Bildern, Briefen oder mit Geschichten aus früheren Zeiten. Gerade die Dokumentation von Erlebnissen anhand von Zeitzeugen ist eine wichtige Arbeit, um die bewegende Geschichte Bad Wünnenbergs für zukünftige Generationen erlebbar zu machen“, ruft Projektleiterin Eva Beyerstedt die Bad Wünnenberger auf. Kontakt aufnehmen können Interessierte über die E-Mail-Adresse [email protected] oder unter Telefon 0176 61097343.

Neben dem Museumsstandort soll der historische Spanckenhof in der Unterstadt künftig auch als repräsentative Außenstelle der Verwaltung genutzt werden. Im Erdgeschoss soll es eine Außenstelle des Standesamtes geben, in der Trauungen stattfinden. Auch ein Anlaufpunkt des Bürgerbüros zusätzlich zur Stadtverwaltung in Fürstenberg soll entstehen. Der Stucksaal im Obergeschoss soll wie bisher als Sitzungs- und Repräsentationsraum genutzt werden.