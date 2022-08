Bad Wünnenberger Firma Wöhler feiert 90-Jähriges

Heute produzieren die Wöhler-Unternehmen in Bad Wünnenberg Spezialmaschinen zur Bürstenherstellung (Wöhler Brush Tech) sowie technische Bürsten (Wöhler Technische Bürsten) für die Industrie. Eine weitere Firma, die Wöhler Technik GmbH, stellt Inspektionskameras und Messgeräte her, mit denen Fachhandwerker eine gut funktionierende und damit effiziente Haustechnik sicherstellen können. „Gerade diese Geräte werden zum Klimaschutz und zur Energieeffizienz heute dringender gebraucht denn je so dass bei Wöhler jede Menge neuer Projekte in Arbeit sind“, schreibt das Unternehmen.

Bereits 1964 verlegte Wöhler seinen Unternehmenssitz an den heutigen Standort in Bad Wünnenberg, den man seitdem dort stetig erweiterte. Die neuen Gebäude und Gebäudeteile wurden aufgrund eines kontinuierlichen Wachstums und einer bis heute steigenden Mitarbeiterzahl notwendig. Waren es im Jahr 1996 noch insgesamt 94 Beschäftigte, so arbeiten heute 380 Personen weltweit für die Gruppe, davon 270 in Bad Wünnenberg.

Auch jetzt noch ist das Unternehmen fest in der Region verwurzelt. Viele Mitarbeiter kommen den weiteren Angaben zufolge aus der Umgebung, haben zum Teil ihr gesamtes Berufsleben bei Wöhler verbracht oder arbeiten nun schon in der zweiten Generation hier.

Anlässlich des 90-jährigen Bestehens gab es am Wöhler-Platz ein großes Familienfest mit über 300 Gästen aus unterschiedlichen Ländern. Hier konnten zahlreiche Mitarbeiter für ihre langjährige Unternehmenszugehörigkeit geehrt werden. Einige feierten sogar ihr 40-jähriges persönliches Firmenjubiläum zusammen mit den vielen neuen jungen Kollegen und ihren Familien.