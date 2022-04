Bad Wünnenberger Grüne verzichten auf kleine Wahlplakate

„Sicher tun wir das nicht, weil uns die finanziellen Mittel zu einer umfangreichen Plakatierung fehlen oder weil uns der Ausgang der Landtagswahl egal wäre“, teilen die Vorsitzenden Mathia Dubberke und Michael Hahn mit. Im Gegenteil sei es in solch schwierigen Zeiten wie im Moment noch wichtiger als sonst, das Gespräch und die Diskussion mit den Wählerinnen und Wählern zu suchen, ihre Sorgen und kritischen Anmerkungen ernst zu nehmen und in die politische Arbeit einzubringen, damit der demokratische Zusammenhalt der Gesellschaft nicht verloren gehe.

Mit der Beschränkung der Plakate wollen die Grünen nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen für einen sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Papier, das zum größten Teil aus Holz gewonnen und nach Gebrauch in der Regel nicht recycelt, sondern verbrannt werde. „Angesichts des grauenvollen Ukrainekriegs kann es für uns kein ‚Business as usual‘ geben. Plakate kosten Geld, Geld, das an anderer Stelle besser verwandt werden kann und muss“, so die Grünen.