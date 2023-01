Bad Wünnenberger Kinder erhalten Klimaschutzpreis

Der Jury um Klimaschutzmanager Frank Segin wurde die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Wir haben tolle Projekte bekommen, die alle den ersten Preis verdient hätten. Aber die Kinder sind diejenigen, die mit den zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels leben müssen. Deswegen ist es besonders wichtig, diese Generation schon früh für solche wichtigen Themen zu sensibilisieren“, erklärt Segin.

Unter dem Motto „Der Wald und wir“ verbringen rund 16 Kinder regelmäßig ihre Samstage am Mohnberg in Bad Wünnenberg. Gemeinsam erkunden und pflegen sie im Wald die heimische Flora und Fauna, lernen, verantwortungsvoll natürliche Lebensräume zu erhalten, und fördern die Artenvielfalt, indem sie Nistplätze oder Bruthöhlen bauen. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet die Waldgruppe durch ihre Müllsammel-Aktionen.

„Bei diesem Waldprojekt bekommen die Kinder nicht nur die klimatischen Veränderungen und das akute Waldsterben mit, sondern lernen auch einen umweltfreundlichen Umgang mit der Natur“, erklärt Naturpädagogin und Phytotherapeutin Ewa Kleinschnittger. Sie rief das Projekt im September 2021 ins Leben. Mit dem ersten Platz beim Westenergie Klimaschutzpreis erhält die Gruppe 600 Euro Preisgeld.

Ganz aktiv in Sachen Umweltlehre und Klimaschutz zeigte sich auch die Kindertagesstätte „Schöne Aussicht“ und kann sich über 400 Euro und den zweiten Platz freuen. Die Kita widmete ihre Projektwoche nicht nur dem Thema Umwelt, sondern trug auch aktiv viele Kilometer zum Stadtradeln bei. In ihrem Projekt beschäftigten sich die Kinder mit den Themen Mülltrennung, Auswirkungen von Plastikmüll und auch Recycling. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder früh an solche Themen herangeführt werden, und Erfolge sind auch jetzt bereits erkennbar. Der Plastikmüll in der Kita hat sich deutlich verringert“, so Kita-Leitung Andrea Egert-Fels.

Seit 1995 macht der Westenergie Klimaschutzpreis regelmäßig zahlreiche gute Ideen und vorbildliche Aktionen aus dem lokalen und regionalen Umfeld für die Öffentlichkeit sichtbar. Er regt damit auch zum Nachahmen an und macht Mut, selbst aktiv zu werden. Insgesamt erhielten bereits mehr als 7000 Projekte die Auszeichnung.